Kaçak işçi çalıştıran işletmeye rekor ceza

İçişleri Bakanlığı'nın son verilerinde, kaçak işçi çalıştıran işyerleri arasında Shiny Hand Car Wash ve sahibi Arsalan Ahmed de yer aldı.

Consett'teki John Caddesi'ndeki bir ünitede faaliyet gösteren araç yıkama işletmesi, bölgedeki diğer birkaç işletmeyle birlikte 15.000 sterlin para cezasına çarptırıldı.

İngiltere İçişleri Bakanlığı verileri yılda dört kez kamu kayıtlarına sunuyor ve en son veriler 1 Ocak - 31 Mart 2024 dönemine ait.

Hükümet, çalışma hakkı olmayan kişileri işe almanın ağır cezalara yol açabileceğini belirterek işverenleri tekrardan yasalara uymaya davet etti.