Kaçak kat çıkan AKP'li tahliye edildi. Depremde 16 kişi ölmüştü

6 Şubat’ta meydana gelen ve birçok ili etkileyen depremlerde, Gaziantep’te 16 kişinin ölmesine sebep olan “Tekin Apartmanı” Davası’nda son tutuklu sanık tahliye edildi. Gaziantep’in İslahiye ilçesinde bulunan Tekin Apartmanı, 1990 yılında Yunus ve Ali Can tarafından yapıldı, 2010 yılında ise bina AKP İlçe Yönetim Kurulu üyesi olan Veysi Tekin’e satıldı. Bina zemin+1 kat şeklinde yapılmıştı fakat binayı satın alan Tekin, binayı zemin+4 kat haline getirdi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi’ndeki 7 akademisyenin hazırladığı bilirkişi raporunda, apartmanın ruhsatı ve mimari- statik projesi bulunmuyor. Tekin Apartmanı hem kaçak olarak inşa edildi hem de apartmana kaçak kat çıkıldı.

Söz konusu raporda, depremde yıkılan binada 16 kişinin ölümünden asli sorumlu olarak, binayı inşa eden Yunus- Ali Can ve AKP’li Tekin görüldü. Islahiye Belediyesi yapı kontrol birimi görevlileriyse tali kusurlu olarak kabul edildi.

DAVADA TUTUKLU SANIK KALMADI

6 Şubat depremleri sonrasında, binayı inşa eden Yunus ve Ali Can kardeşler ve binanın ikinci sahibi Veysi Tekin hakkında dava açıldı. Haklarında taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçlarından dava bulunan 3 sanıktan yalnızca Veysi Tekin tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

BirGün’den İsmail Arı’nın haberine göre, davanın 3. Duruşması 8 Aralık günü görüldü ve Veysi Tekin, “Binayı 4 daire ve 500 bin TL karşılığında satın aldığını ve tadilatına yüksek miktarda para harcadığını” iddia etti. Mahkemede Tekin, söz konusu depremde hastanelerin bile yıkıldığını, depremin çok büyük bir deprem olduğunu söyledi. Mahkeme ise Veysi Tekin’e tahliye kararı verdi. Böylece Tekin davasında tutuklu sanık kalmadı.