Kaçak kazı yapan 10 şahıs suçüstü yakalandı

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Alpu İlçesi'nin mülki sınırları içerisinde bulunan 1'inci derece arkeolojik sit alanında tarihi eser bulmak amacıyla kaçak kazı yapıldığı öğrenildi.

Cumhuriyet Savcısı’nın koordinesinde KOM Şube Müdürlüğü ve Alpu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından çalışma başlatılırken, yapılan çalışmalar sonucunda ilk olarak kaçak kazı yapan 2 şüpheli şahıs suçüstü yakalandı.

Aynı bölgede birkaç gün sonra paletli ekskavatör kepçe ile kaçak kazı yapacağı belirlenen şahıslarla ilgili yürütülen çalışmada ise 8 şüpheli daha kıskıvrak yakalandı. Kazı alanlarında 1 adet alan tarama cihazı, 1 adet yılan kamera, 6 adet el feneri, 2 parça halinde küp parçası, 4 adet bakır çubuk, 10 metre bakır tel, 1 adet el dedektörü cihazı, 1 adet kazma ve 2 adet hilti ele geçirildi ve 2 adet araç ile ekskavatör kepçe Alpu Yed-i Emin Otoparkı'na çekildi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, şüpheli şahıslar hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.