Kaçak keklik avcıları kıskıvrak yakalandı

Manisa'da Sarıgöl Avcılık ve Atıcılık Spor Derneği ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, devlet avlağı içerisinde kaçak keklik avlayan 2 kişiyi iş birliğiyle yakaladı.

Kullandıkları malzemelerle birlikte yakalanan ve kafes avı yapan şahıslara 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefetten idari yaptırım ve tazminat cezası uygulandı.

"KEKLİKLER AİT OLDUĞU DOĞAYA TEKRAR BIRAKILDI"

Sarıgöl Avcılık ve Atıcılık Spor Derneği Başkanı Ethem Tolga Karataş, kekliklere ve kafeslere Salihli Milli Parklar Şefliği tarafından el konulduğunu belitti. Karataş, "Keklikler ait olduğu doğaya tekrar bırakıldı. Bu tür kaçak avlanmalara müsaade etmeyeceğiz. Sarıgöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine de teşekkür ederim" diye konuştu.