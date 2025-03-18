Kaçak kenevir ekimiyle mücadeleye devam!

Düzce Tarım ve Orman Müdürlüğünce gerçekleştirilen eğitimler sayesinde müdürlükte görev yapan teknik personel, arazi çalışmaları yürüten ekipler, mahalle ve köy muhtarları ile azalar ve Orman İşletme Müdürlüğünde görev yapan orman muhafaza memurlarına yönelik bilgilendirme çalışmaları hız kesmeden sürüyor.

Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, yapılan eğitimlere ilişkin yaptığı açıklamada, "Koordinasyon Kurulu kararları doğrultusunda, kaçak kenevir ekiminin önlenmesi, kamusal ve özel alanlarda izinsiz kenevir yetiştiriciliğinin engellenmesi amacıyla eğitim ve yayım çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Teknik personelimiz ve ilgili birimlerle birlikte bitkinin tanınması, tespit edilmesi ve imha süreci konularında gerekli çalışmaları titizlikle yürütmekteyiz" dedi.

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Bu kapsamda düzenlenen toplantılarda kaçak ekimin tespiti, kenevir bitkisinin yasal ve yasadışı kullanım farklılıkları, yetkili kurumların yükümlülükleri ve halkın bilinçlendirilmesi konuları ele alınıyor. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, bu eğitimlerle bağımlılıkla mücadele ve tarımsal faaliyetlerin denetimi konusunda etkin bir rol oynamaya devam ediyor.