Kaçak maç izleyen herkesi ilgilendiriyor. Hapis cezası geliyor

İspanya'da korsan futbol izlemek için para ödemeden uydu alıcısı satan bir kişinin hapis cezasına çarptırıldığı ortaya çıktı.

'Akıllı TV' cihazları satıcısı, telif hakkıyla korunan içeriğin korsanlığını kolaylaştırdığı gerekçesiyle bir yıl hapis cezası aldı.

Madrid Yüksek Adalet Divanı (TSJM), EFE ajansının da onayladığı üzere, futbol maçlarını ücretsiz izlemek için IPTV cihazları satmaktan suçlu bulunan bir adama bir yıl hapis ve 15.490 avro hapis cezasını onayladı.

TÜRKİYE İÇİN ÖRNEK KARAR

Hükümlü Carlos BM, ilk olarak, gelişmiş işlevler ve İnternet erişimi elde etmek için televizyona bağlanan küçük cihazlar olan 'Akıllı TV Kutusu' cihazlarının toplu satışı nedeniyle tutuklandı. Kararın Türkiye için örnek olacağı belirtildi.

CİHAZLARIN FARKI

Bu cihazların birçoğu internetten satılmakta. Ancak davalının sattığı cihazlar temel bir açıdan farklı. Standart olarak yasa dışı IPTV sunucularına bağlanabilen ve herhangi bir abonelik ödemeye gerek kalmadan telif hakkıyla korunan içeriği görüntüleyecek şekilde değiştirilmiş cihazlardı.