Kaçak maç yayını sona eriyor

Kaynak: Haber Merkezi
Kaçak maç yayını sona eriyor

BeinSports, yasa dışı sinyalleri tamamen ortadan kaldıracak bir teknoloji satın almak için büyük bir yatırım yapma kararı aldı ve bu amaçla Belçika'dan Orange ile iletişime geçti.

Fenerbahçe ve Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç, BeinSports ile imzalanan yayın hakları sözleşmesi töreninde konuştu.

Katarlı yayıncıya, "Servis sağlayıcıların yazılımsal yatırımlar yapması gerekiyor" şeklinde bir uyarıda bulundu.

YASA DIŞI YAYIN TARİH OLUYOR

Yeni sezonda kaçak yayınları engellemeyi hedefleyen BeinSports, Belçikalı yayıncı Orange ile temas kurdu ve yasa dışı sinyalleri ortadan kaldıracak teknolojiyi satın almak için büyük bir yatırım yapma kararı aldı.

TBMM YASAKLADI

TBMM, IPTV kullanımını yasakladı ve para cezaları öngören düzenlemeler uzun süre önce yasalaştı. IPTV kullanımı yasal değil ve suç sayılmakta. Cezaları da mevcut.

2 YILA KADAR CEZASI VAR

Telefon hatları veya elektromanyetik dalgalarla yapılan şifreli veya şifresiz yayınlardan sahibinin izni olmadan yararlanan kişilerin, altı aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılıyor.

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