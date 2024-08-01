Kaçak maden ocakları patlatıldı

Düzenleme: Kaynak: AA
Kaçak maden ocakları patlatıldı

Zonguldak'ta kaçak işletine dört maden ocağı, Türkiye Taşkömürü Kurum ekiplerince patlatılarak, imha edildi.

Kaçak maden ocakları patlatıldı

Kaçak işletiliyordu, tek tek tespit edildi...Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde Türkiye Taşkömürü Kurumu ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu dört kaçak maden ocağı tespit edildi.

Kaçak kömür ocaklarına raylı sistemin bile kurulduğu görüldü. Kararın çıkmasının ardından imha görevi TTK ekiplerine verildi.

Ruhsatsız işlediği tespit edilen 4 maden ocağı önce kapatıldı. Ardından da TTK ekiplerince imha edildi.

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Maden ocakları, girişlerine konulan patlayıcılarla böyle imha edildi.

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