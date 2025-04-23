Kaçak midye avcılarına rekor ceza

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ile Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen müşterek çalışma kapsamında, Çarşamba ilçesinde park halindeki bir kamyonette yapılan kontrollerde 2 ton kum şırlanı diye adlandırılan midye ele geçirildi.

Doğal yaşamı tehdit eden ve yasa dışı yollarla toplanan midyeler, ekiplerce yeniden doğal yaşam alanı olan denize bırakıldı. Kaçak avcılıkla mücadele çerçevesinde, araç sürücüsüne, 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında 37 bin 770 TL idari para cezası ve ayrıca alkollü araç kullanmak, ehliyetsiz araç kullanmak ve muayenesiz araçla trafiğe çıkmak suçlarından da 13 bin 601 TL de trafik cezası uygulandı.