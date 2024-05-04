Kaçak olarak çıkarılan 8 ton midye TIR üzerinde yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışması sonucu kaçak midye çıkarıldığına dair bilgi edindi. Çıkarılan midyelerin İstanbul Tuzla Şifa Mahallesi'ndeki bir TIR'a yüklendiğini belirlenince düğmeye basıldı.

Yapılan operasyonda, TIR kasasında bulunan “Kara Kıllı Midye" diye tabir edilen 400 çuval midye ele geçirildi. Midyelerin yaklaşık 8 ton olduğu belirlendi. Midyeler, canlılığını sürdürebilmesi için denize döküldü. Operasyonda TIR şoförü S.G. gözaltına alındı. Deniz Liman Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada tek seferde ele geçirilen en fazla midye olduğu belirtildi.

Gözaltına alınan TIR şoförü S.G hakkında idari işlem yapıldı. Şoföre "Kaçak yolla avlanılan deniz canlısını perakende satanlara nakledenler" maddesi uyarınca 26 bin 242 lira ceza kesildi.