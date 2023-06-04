Kaçak sığınmacılar dönüş yolunda yakalandılar

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerince, sığınmacı kaçakçılığı suçlarının önlenmesi ve şüphelilerinin yakalanması için 25 Mayıs ve 31 Mayıs'ta operasyon düzenlendi. Büyükçekmece ve Avcılar'da kaçak sığınmacı sevkini sağlayan şüpheli araçlara yönelik operasyonlarda, 12 kaçak göçmen yakalanarak muhafaza altına alındı. Araç sürücüleri ve kaçak sığınmacılara rehberlik eden Y.Ş., A.K. ve R.E. ise yakalanarak gözaltına alındı.

68 BİN 880 LİRALIK İDARİ PARA CEZASI DA UYGULANDI

Olay ile ilgili yapılan incelemede kaçak sığınmacıların Yunanistan üzerinden Avrupa ülkelerine geçmek için sınıra gittikleri, sınırdan geçemedikleri için İstanbul’a dönmek amacıyla bin ila 3 bin lira arasında araç sürücüleriyle anlaştıkları belirlendi. Operasyonlarda yapılan aramalarda 3 bin 90 euro ve 4 bin 700 lira ele geçirildi. Sığınmacı kaçakçılığı yaptığı tespit edilen şüphelilere Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu kapsamında toplam 68 bin 880 lira idari para cezası uygulandı. Küçükçekmece Adalet Sarayı'na sevk edilen şüpheliler "Göçmen kaçakçılığı" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildiler.

(Kaynak: DHA)