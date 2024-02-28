Kaçak silah operasyonu: 1 gözaltı

Alınan bilgiye göre, Ermenek İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Kazancı Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında H.B. adlı şüphelinin evinde arama yaptı.

Şüpheli şahsın evinde yapılan aramada; 1’i Mersin’in Mut ilçesinde çalındığı tespit edilen ruhsatlı av tüfeği ile 2 adet kaçak tüfek, 1 adet kurusıkı tabanca, 52 adet av tüfeği fişeği ile 1 adet metal arama dedektörüne el konuldu.

Gözaltına alınan H.B. hakkında soruşturma başlatıldı.

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