Kaçak tarihi eser satıcısı jandarmaya yakalandı

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı, kaçak yollardan tarihi eser temin edip satan bir kişiyi yakaladı.

KAYNAK: İHA
Kaçak tarihi eser satıcısı jandarmaya yakalandı

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğünce 1 şahsın kaçak yollardan temin ettiği, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen eserleri müşteri buldukça satmaya çalıştığı, yönünde duyum alındı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan alınan arama kararı ile şahsın ikametinde yapılan aramada; 2 adet 98*63 santimetre ebatlarında Osmanlı dönemi İznik menşeli porselen vazo, 1 adet 70*41 santimetre ebatlarında İznik menşeli lalelik vazo, 2 adet 52*71 santimetre ebatlarında ahşap çerçeveli tablo, 1 adet 40*61 santimetre ebatlarında 5 adet karodan oluşan tablo, 6 adet 20*20 santimetre ebatlarında İznik menşeli porselen karo, 4 adet 20*20 santimetre ebatlarında İznik menşeli porselen karo ele geçirilerek el konuldu.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Ele geçirilen suç unsuru malzemelerin piyasa değerinin yaklaşık 400 bin dolar civarında olduğu değerlendirildi. Tarihi eserler incelenmek üzere Eskişehir Müze Müdürlüğü'ne ekiplerce teslim edilecek.

Öne Çıkanlar
İsrail resmen savaş ilan etti. 1973’ten bu yana ilk kez uygulanıyor
İsrail resmen savaş ilan etti. 1973’ten bu yana ilk kez uygulanıyor
Akit yazarı Ali Karahasanoğlu laikliği açık açık hedef aldı: Evet laikliği değiştirmek istiyoruz, var mı diyeceğiniz? Hodri meydan!
Akit yazarı Ali Karahasanoğlu laikliği açık açık hedef aldı: Evet laikliği değiştirmek istiyoruz, var mı diyeceğiniz? Hodri meydan!
MasterChef All Star 112. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 112. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Devlet kurmak Türk’e Tanrı'nın lütfu ve ihsanıdır
Devlet kurmak Türk’e Tanrı'nın lütfu ve ihsanıdır
Kocaeli’nde 3 doktorun saldırıya uğramasına tepki: Beyaz kod yetmiyor, bize kıpkırmızı kod lazım
Kocaeli’nde 3 doktorun saldırıya uğramasına tepki: Beyaz kod yetmiyor, bize kıpkırmızı kod lazım
Emeklilere 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi verilecek mi? Cumhuriyet Bayramı ikramiyesini kimler ne zaman alabilecek?
Emeklilere 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi verilecek mi? Cumhuriyet Bayramı ikramiyesini kimler ne zaman alabilecek?
Son Haberler
Karganın İsrail bayrağını yerinden çıkardığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu Video
Karganın İsrail bayrağını yerinden çıkardığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu
Arka Sokaklar 645. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman? Magazin
Arka Sokaklar 645. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman?
Papa'dan Filistin ve İsrail'e barış çağrısı Dünya
Papa'dan Filistin ve İsrail'e barış çağrısı
İplik devi 3 şirketiyle konkordato talep etti Ekonomi
İplik devi 3 şirketiyle konkordato talep etti
Beşiktaş İstanbulspor maçı Spor
Beşiktaş İstanbulspor maçı
Cadde ortasında taşlı sopalı bıçaklı kavga. Yaralılar var Gündem
Cadde ortasında taşlı sopalı bıçaklı kavga. Yaralılar var
Kader Bağları 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kader Bağları yeni bölüm ne zaman? Magazin
Kader Bağları 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kader Bağları yeni bölüm ne zaman?