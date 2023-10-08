Kaçak tarihi eser satıcısı jandarmaya yakalandı

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğünce 1 şahsın kaçak yollardan temin ettiği, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen eserleri müşteri buldukça satmaya çalıştığı, yönünde duyum alındı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan alınan arama kararı ile şahsın ikametinde yapılan aramada; 2 adet 98*63 santimetre ebatlarında Osmanlı dönemi İznik menşeli porselen vazo, 1 adet 70*41 santimetre ebatlarında İznik menşeli lalelik vazo, 2 adet 52*71 santimetre ebatlarında ahşap çerçeveli tablo, 1 adet 40*61 santimetre ebatlarında 5 adet karodan oluşan tablo, 6 adet 20*20 santimetre ebatlarında İznik menşeli porselen karo, 4 adet 20*20 santimetre ebatlarında İznik menşeli porselen karo ele geçirilerek el konuldu.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Ele geçirilen suç unsuru malzemelerin piyasa değerinin yaklaşık 400 bin dolar civarında olduğu değerlendirildi. Tarihi eserler incelenmek üzere Eskişehir Müze Müdürlüğü'ne ekiplerce teslim edilecek.