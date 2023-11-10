Kaçak tütün satan işletmeye yaptırım

İl Jandarma Komutanlığı, bölgede huzur ve güvenin sağlanması maksadıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede yapılan istihbari çalışmalar sonucunda B.K. isimli şüphelinin işyerinde kaçak tütün sattığı bilgisine ulaşıldı. Ardından şüphelinin iş yerinde arama yapıldı. Yapılan aramada 66 kilo sarımlık kıyılmış tütün ele geçirildi.

Şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.