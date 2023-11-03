Kaçak tütün ve alkol operasyonu

Kırıkkale’de kaçak içki ve tütün operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

KAYNAK: İHA
Kaçak tütün ve alkol operasyonu

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kaçakçılık yapan şahıslara yönelik çalışmalar sürüyor.

KOM polisi tarafından son bir haftada kaçak içki ve tütün bulunduran şahısların mekanlarına operasyon düzenlendi.

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Yapılan aramalarda 18 bin 800 boş makaron, 960 paket sigara, 10 adet elektronik sigara, 22 litre içki, 2 adet tabanca ve 106 fişek ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 6 şüpheli hakkında Cumhuriyet savcılığınca adli işlem başlatıldı.

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