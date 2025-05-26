Kaçak ürünlere dev operasyon! Tam 3 milyon 800 bin lira değerinde...

Kaynak: İHA
Kaçak ürünlere dev operasyon! Tam 3 milyon 800 bin lira değerinde...

Şırnak'ta 3 milyon 800 bin 270 lira değerinde kaçak ürün ele geçirildi. Operasyon kapsamında yakalanan 25 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Şırnak'ta 3 milyon 800 bin 270 lira değerinde kaçak ürün ele geçirilirken, 25 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezi ve ilçelerinde 2-10 Mayıs tarihlerinde 25 farklı şahsa ait ev, eklenti ve araçlarda arama yapıldı. Aramalarda 13 kök kenevir, 8 bin 519 adet bandrolsüz sigara, 89 adet elektronik sigara, 47 adet cep telefonu, 33 kilo çay, 4 kilo nargile tütünü, 12 adet elektronik eşya, 91 adet ayakkabı, 100 adet güneş gözlüğü, 50 adet oyuncak, 2 adet klima, 305 adet muhtelif inşaat malzemesi, 138 adet anahtar takımı, 102 adet el aletleri, 208 adet muhtelif giyim eşyası malzeme ele geçirildi.

zz.jpgEle geçirilen malzemelerin piyasa değerinin 3 milyon 800 bin 270 TL olduğu belirtildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 25 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

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