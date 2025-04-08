Kaçak ürünlere operasyon: Gözaltına alındılar

Kaynak: İHA
Kaçak ürünlere operasyon: Gözaltına alındılar

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi. Operasyon kapsamında 2 kişi gözaltına alındı.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda çok sayıda kaçak ürün ele geçirilirken 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar istikametinde operasyon yaptı. İl merkezinde faaliyet gösteren bir iş yerine düzenlenen operasyonda, kaçak ürün ticareti yaptığı değerlendirilen 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. İş yerinde yapılan aramalarda ise 647 paket gümrük kaçağı sigara, 101 adet cinsel içerikli gıda ve sprey ile 15 adet gümrük kaçağı parfüm ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaçak ürünlere operasyon: Gözaltına alındılar

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