Kaçak yabancılara Türkiye’de kalma vaadinde bulunuyorlar. Kimden güç alıyor bu adamlar

Hükümetin olmayan göç stratejisi ve açık kapı politikaları ülkeyi sığınmacı ve kaçakların durak merkezi haline getirmiş durumda.

Sokaklarda ve mahallelerde artan yabancı sayısı, her geçen gün kendisini hissettirirken, Türk halkı kendi ülkesinde adeta sokağa çıkamaz duruma geldi.

Özellikle son günlerde emniyet güçleri sokaklarda kaçaklara ilişkin önlemler alırken, yaptıkları uygulamalar önem teşkil ediyor. Ancak bu durum siyaseten desteklenmediği süreci pek de başarıya ulaşacak gibi durmuyor.

KAÇAKLARA TÜRKİYE'DE KALMA VAADİ VERİLİYOR

Yabancı ve kaçaklar, bir takım gruplar tarafından korunurken, kendilerinden ekonomik çıkarım da elde ediliyor. Bunun son örneği ise sosyal medyada yayın yapan ve kaçaklara Türkiye’de kalma vaadinde bulunan Atasa Danışmanlık Hizmetleri isimli bir hesapta görülüyor.

İnstagram ve TikTok’ta paylaşımlarda bulunan bu hesap kaçaklara adeta Türkiye’de nasıl kalınabilir diye yol gösteriyor.

Paylaştıkları bir reklam filminde, kaçaklara ‘korkmayın’ diye seslenen danışmanlık şirketi yetkilisi şu ifadeleri kullanıyor;

''3 yıldan fazladır Türkiye’de kaçak kalıyorsun ve ne yapacağını bilmiyorsun. Yasal hale gelmek için belki de yıllardır uğraşıyorsun ancak bir türlü olmuyor. Artık bunlara son vermenin zamanı geldi. Beni dikkatle dinler ve söylediklerimi yaparsan senin de oturma iznin veya çalışma iznin olur.

Öncelikle şunu bilmeni isterim ki 3 aydan fazla kaçak kalırsan ceza parasını ödesen de Türkiye’ye giriş yasağı alacaksın. Bunun kurtuluşu yok. Peki 3 yıldan fazla kaçak kalırsan, ceza parasını ödersen kaç yıl giriş yasağı alırım? Ceza parasını ödesen de ödemesen de 5 yıl giriş yasağı alırsın. O zaman niye boşuna ceza parası ödüyorsun ki? Nasıl olsa da 5 yıl Türkiye’ye giriş yasağı alacaksın. Korku ve panik içinde Türkiye’den çıkış yaptın. 5 yıl Türkiye’ye geri dönemeyecek miyim diye soruyorsun. Endişe etme. 5 yılın bitmesini beklemeden Türkiye’ye geri dönebilirsin. Peki bu nasıl olacak? Öncelikle neden geri döneceğine karar vermen lazım. Örneğin çalışmak için mi? Eğitim almak için mi? Tedavi için mi? İş kurmak için mi? Buna karar verdikten sonra amacına uygun vize işlemini başlat. Türk Konsolosluklarından vize al, gel. Korkma. Binlerce kilometrelik yol tek bir adımla başlar.''