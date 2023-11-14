Kaçak yakıt ve sigara ele geçirildi

Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri doğrultusunda yürütülen çalışmalar neticesinde, yol kontrol uygulamasında yapılan aramalarda, 500 litre kaçak akaryakıt ve 2 bin 877 paket gümrük kaçağı sigara yakalandı.
Ağrı’da düzenlenen operasyonla 500 litre kaçak akaryakıt ve 2 bin 877 paket gümrük kaçağı sigara yakalandı.
Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri doğrultusunda yürütülen çalışmalar neticesinde, yol kontrol uygulamasında yapılan aramalarda, 500 litre kaçak akaryakıt ve 2 bin 877 paket gümrük kaçağı sigara yakalandı.