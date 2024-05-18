Kaçak yapıların yıkılmasına karşı çıkan köylülere jandarma müdahale etti

Murat Yılmaz - Ordu / YENİÇAĞ

Ordu Valisi Aybastı Kaymakamı ve Aybastı Belediye başkanının Ortak aldıkları kararla Aybastı Perşembe yaylasında yıkımlar başladı. Aybastı belediyesine ait iş makinaları ve jandarmanın desteğiyle başlayan yıkımda vatandaşın yoğun tepkisi karşısında gözaltıların da olduğu ve tepkinin daha da büyümesi sonucunda iş makinaları ve jandarma ekipleri geri çekilmek zorunda kaldı. Geri çekilen ekibin pazar ya da pazartesi sabah 4 te vatandaşlar uykudayken tekrar yıkıma başlayacağı da gelen bilgiler arasında.