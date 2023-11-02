Kaçak yayın izleyenler yandı. Korsan yayın çetesine büyük baskın

Korsan yayına karşı dünya genelinde büyük mücadele devam ederken Hollanda Polisi tarihi bir operasyona imza attı.

Aslıhan Kamer Türel Caymaz
Kaçak yayın izleyenler yandı. Korsan yayın çetesine büyük baskın

Portekiz'de Lizbon’da Europol tarafından ‘Fikri Mülkiyet Suçları Konferansı’ndan önemli sonuçlar çıktı.

Dünyanın her yerinde kolluk kuvvetleri kaçak yayınla mücadele etmek ve birikimlerini birbirine aktarmak bir toplandı.

Toplantıda yer alan Görsel-İşitsel Korsanla Mücadele İttifakı yıllık ‘Korsanla Mücadele Ödülü’nün sahibini açıkladı.

Bu yılki Europol Fikri Mülkiyet Suçları konferansında, IPTV korsanlığıyla mücadele çabalarından dolayı ödül Hollanda mali polisine (FIOD) verildi.

Hollanda Mali Polisi 1 milyondan fazla abonesi olan IPTV veri merkezini çökertmesi nedeniyle Korsanla Mücadele Ödülü’nü kazandı.

FIOD, bu yılın başlarında 1 milyondan fazla abonesi olan IPTV veri merkezini çökertmişti.

Çeşitli yaptırım eylemleri nedeniyle Bulgaristan, İtalya ve İspanya'ya da takdir sertifikaları verildi.

Toplantıda kaçak yayınla mücadelenin devam edeceği vurgulanırken dünya genelinde operasyonların sürmesi bekleniyor. Kaynak: Fotospor

Öne Çıkanlar
Dilan Engin Polat olayında hangi bankalar işin içinde?
Dilan Engin Polat olayında hangi bankalar işin içinde?
Ali Koç'un nefes kesen İsrail operasyonunu Şerafettin Tilki ortaya çıkardı. Batshuayi'nin kardeşini bomba yağarken sığınaktan nasıl kurtardı?
Ali Koç'un nefes kesen İsrail operasyonunu Şerafettin Tilki ortaya çıkardı. Batshuayi'nin kardeşini bomba yağarken sığınaktan nasıl kurtardı?
Black Friday ne zaman? 2023 Black Friday Kasım ayı indirimleri ne zaman başlıyor?
Black Friday ne zaman? 2023 Black Friday Kasım ayı indirimleri ne zaman başlıyor?
“Aşağıdakilerden hangisi aşağıdadır”ı bilerek uzman olanlar öğretmenlere zulmedecek!
“Aşağıdakilerden hangisi aşağıdadır”ı bilerek uzman olanlar öğretmenlere zulmedecek!
Yılmaz Özdil emeklilere ikramiye verilecek tarihi açıkladı. Emekli olmayanlar bile tarihi duyunca şok oldu
Yılmaz Özdil emeklilere ikramiye verilecek tarihi açıkladı. Emekli olmayanlar bile tarihi duyunca şok oldu
MasterChef All Star 136. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 136. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Ürdün'den İsrail'e diplomatik tepki. Geri çektiler Dünya
Ürdün'den İsrail'e diplomatik tepki. Geri çektiler
Ayvalı Barajı da kurumaya yüz tuttu. Doluluk oranı alarma geçirdi Gündem
Ayvalı Barajı da kurumaya yüz tuttu. Doluluk oranı alarma geçirdi
Galatasaraylı eski 2 futbolcuya dolandırıcılık suçlaması. Ünlü tercüman da soruşturmada Spor
Galatasaraylı eski 2 futbolcuya dolandırıcılık suçlaması. Ünlü tercüman da soruşturmada
Enginarın her yeri şifa deposu Sağlık
Enginarın her yeri şifa deposu
Lionel Messi'nin yüzük koleksiyonu. Başka kimsede yok! Spor
Lionel Messi'nin yüzük koleksiyonu. Başka kimsede yok!
Japonya'dan Türkiye'ye geldi ve uyardı: Maalesef Marmara’yı çok kötü bir deprem bekliyor Gündem
Japonya'dan Türkiye'ye geldi ve uyardı: Maalesef Marmara’yı çok kötü bir deprem bekliyor
Elmanın az bilinen yararları Sağlık
Elmanın az bilinen yararları