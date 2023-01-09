9 Ocak 2023 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Denizli’de kaçakçılık operasyonu: 8 şüpheli yakalandı

Denizli’de kaçakçılık operasyonu: 8 şüpheli yakalandı

Denizli’de düzenlenen operasyonda 8 şüpheli yakalanırken, çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Haber Giriş: 9 Ocak 2023 Pazartesi - 16:07
Takip Et

Kaçakçılar çok sayıda malzemeyle yakalandı

Denizli’de kaçakçılık operasyonu: 8 şüpheli yakalandı
+
Aa
-

Denizli’de tütün, alkol ve eşya kaçakçılığı operasyonunda, yakalanan 8 şüpheliden çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Denizli genelinde “Tütün, alkollü ve eşya kaçakçılığı” suçlarının önlenmesi amacıyla her türlü kaçak ürün satışının engellenmesine yönelik gerçekleştirilen 7 ayrı operasyonda, 8 şüpheli yakalandı. Yapılan operasyon ve aramalarda; 124 bin 140 adet sarma sigara, 11 bin 400 adet makaron, 88 kilogram kıyılmış tütün, 171 paket sigara, 34 paket sigara sarma kağıdı, 6 adet pipo tütünü, 19 adet kaçak cep telefonu, 13 kablosuz kulaklık, 13 adet şarj aleti, 4 adet elektronik sigara, 12 adet elektronik sigara aparatı ele geçirildi.

Alkol ve tütün operasyonunda yakalanan 5 şüpheli ile eşya kaçakçılığında yakayı ele veren 3 kişi olmak üzere toplamda 8 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.


(Kaynak: İHA)

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Altılı masada çifte formül. Seçime 3 partiyle girilebilir
1
﻿Altılı masada çifte formül. Seçime 3 partiyle girilebilir
﻿Altılı masada çifte formül. Seçime 3 partiyle girilebilir
﻿Diğer 3 aday Erdoğan'ı geçti. Son ankette Erdoğan tek bir isme karşı kazandı
2
﻿Diğer 3 aday Erdoğan'ı geçti. Son ankette Erdoğan tek bir isme karşı kazandı
﻿Diğer 3 aday Erdoğan'ı geçti. Son ankette Erdoğan tek bir isme karşı kazandı
﻿Maçtan sonra protesto edildi. Ali Koç'tan flaş karar ve çarpıcı açıklama
3
﻿Maçtan sonra protesto edildi. Ali Koç'tan flaş karar ve çarpıcı açıklama
﻿Maçtan sonra protesto edildi. Ali Koç'tan flaş karar ve çarpıcı açıklama
﻿Yunan Bakan Yardımcısı'ndan ülkeyi karıştıran Türkiye açıklaması
4
﻿Yunan Bakan Yardımcısı'ndan ülkeyi karıştıran Türkiye açıklaması
﻿Yunan Bakan Yardımcısı'ndan ülkeyi karıştıran Türkiye açıklaması
﻿Galatasaray yenilgisi camiayı sarstı. Fenerbahçe'de Volkan Demirel sürprizi
5
﻿Galatasaray yenilgisi camiayı sarstı. Fenerbahçe'de Volkan Demirel sürprizi
﻿Galatasaray yenilgisi camiayı sarstı. Fenerbahçe'de Volkan Demirel sürprizi
﻿Kıdem tazminatı tavanı yükseldi. İşte merak edilenler
6
﻿Kıdem tazminatı tavanı yükseldi. İşte merak edilenler
﻿Kıdem tazminatı tavanı yükseldi. İşte merak edilenler
﻿Cem Yılmaz derbi ardından "10 yılda bir" yorumunu yaptı
7
﻿Cem Yılmaz derbi ardından
﻿Cem Yılmaz derbi ardından "10 yılda bir" yorumunu yaptı
﻿Demiroğlu Bilim Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Demiroğlu Bilim Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Demiroğlu Bilim Üniversitesi akademik personel alacak
﻿'Fırat Neval' kod adlı terörist Özgür Namoğlu, etkisiz hale getirildi
﻿'Fırat Neval' kod adlı terörist Özgür Namoğlu, etkisiz hale getirildi
﻿'Fırat Neval' kod adlı terörist Özgür Namoğlu, etkisiz hale getirildi
﻿Kağıt toplayıcıları meydan savaşı! Taşlar sopalar havada uçuştu
﻿Kağıt toplayıcıları meydan savaşı! Taşlar sopalar havada uçuştu
﻿Kağıt toplayıcıları meydan savaşı! Taşlar sopalar havada uçuştu
﻿Ege Üniversitesi sözleşmeli bilişim personeli alacak
﻿Ege Üniversitesi sözleşmeli bilişim personeli alacak
﻿Ege Üniversitesi sözleşmeli bilişim personeli alacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.