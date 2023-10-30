Kaçakçılık operasyonunda 350 bin TL değerinde kaçak telefon ele geçirildi

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 4 iş yerine yapılan kaçakçılık operasyonunda 350 bin TL değerinde telefon ele geçirildi.

KAYNAK: İHA
Kaçakçılık operasyonunda 350 bin TL değerinde kaçak telefon ele geçirildi

Burdur İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yürütülen çalışma çerçevesinde, 24 Ekim günü H.K, H.K, G.K, ve S.Ö isimli şahıslara ait toplam 4 işyerinde yapılan aramalarda yaklaşık 350 bin TL değeri olan 33 adet kaçak cep telefonu, 109 adet kaçak emtia (kulaklık, akıllı bileklik, adaptör, şarj kablosu), 5 adet elektronik sigara, 3 adet 9x19 minimetre tabanca fişeği ele geçirildi.

aw065442-01.jpgİş yeri sahibi 4 şüpheli şahıs hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanuna Muhalefet ile 5809 Sayılı Elektronik Haberleşme Kanununa Muhalefet suçlarından işlem yapıldı.

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