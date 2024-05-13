Kaçakçılık ve organize suç operasyonunda 57 gözaltı

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı’nın gerçekleştirdiği çalışmalar sonucunda Balıkesir’in Altıeylül, Ayvalık, Bandırma, Edremit, Gömeç, İvrindi, Karesi, Savaştepe, Susurluk ilçelerinde operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonlarda, 34 kaçakçılık ve organize suç olayına karışan 57 şahsın ev ve araçlarında yapılan aramalar esnasında; 119 gram metamfetamin, 71 gram kubar esrar, 53 sentetik uyuşturucu hap, 26 captagon uyuşturucu hap, bir hassas terazi, 3 esrar öğütme aparatı, 16 uyuşturucu kullanma aparatı, bir tabanca, bir av tüfeği, 2 adet fişek, 25 litre kaçak alkol, 7 adet kazı malzemesi, 4 kesici alet ve bir dijital materyal (cep telefonu) ele geçirildi.

Konuyla ilgili 57 şüpheli şahıs yakalandı ve gözaltına alındı.