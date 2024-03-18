Kaçakçılık yaptığı belirlenen 14 şahıs tutuklandı

Kaynak: İHA
Kaçakçılık yaptığı belirlenen 14 şahıs tutuklandı
Kayseri’de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda kaçakçılık yaptığı tespit edilen 35 şahıs gözaltına alındı. 35 şahıstan 14'ü çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, 10-17 Mart tarihleri arasında kaçakçılığı önlemek için operasyonlar gerçekleştirildi.

Düzenlenen operasyonlarda; 1 adet tam otomatik tabanca, 3 adet ruhsatsız tabanca, 77 adet silah üst kapağı ve namlusu, 3 adet ruhsatsız tüfek, 50 adet tabanca mermisi, bin paket kaçak sigara, 56 adet elektronik sigara, 1 adet sigara sarma makinası, 24 bin 900 adet içi doldurulmuş makaron, bin 424 adet puro, 1 adet el telsizi ve 1 adet demir kelepçe ele geçirildi.

Gözaltına alınan 35 şahıstan 14’ü çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

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