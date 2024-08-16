Kaçaklar evden eve nakliye kamyonundan çıktı! Yer: İstanbul

Düzenleme: Kaynak: DHA
Kaçaklar evden eve nakliye kamyonundan çıktı! Yer: İstanbul

Arnavutköy’de, nakliye kamyonuyla kaçak göçmenleri Kırklareli üzerinden Bulgaristan’a kaçırmaya çalışan bir organizatör ve 19 kaçak göçmen yakalandı.

Olay, dün gece saatlerinde Arnavutköy’de meydana geldi. Vatandaşlar, sokaklarında bulunan ve üzerinde ‘Evden eve nakliyat’ yazan kamyondan sesler geldiğini fark etti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, 15 Afgan ve 4 Pakistan uyruklu kaçak göçmeni araçtan indirdi. Organizatör Sercan D. de göçmenlerle birlikte yakalandı.

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Gözaltına alınan Sercan D., Yavuz Selim Polis Merkezi’ne götürülürken, 19 kaçak göçmen İl Göç İdaresine teslim edildi.Sercan D.'nin, ormanlık alanda buluştuğu kaçak göçmenleri para karşılığı yurtdışına kaçırma vaadinde bulunduğu öğrenildi.

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BULGARİSTAN'A GÖTÜRMEYİ PLANLIYORDU

Şüphelinin, kamyonetin kasasında saklanan göçmenleri ara sokakları kullanarak Kırklareli üzerinden Bulgaristan’a götürmeyi planladığı tespit edildi.

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Arnavutköy’de bir ara sokakta mola verdiği sırada yakalanan Sercan D. ve 19 kaçak göçmenin yakalanma anı cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

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