Kaçaklar Türkiye'ye tünelden giriyor. Tünelin ucunda taksiye biniyorlar

Sınırın duvarının altında bulunan mazgalları keserek Türkiye’ye giriş yapan kaçaklar, tünelin çıkışında taksilerle yolculuklarına devam ediyorlar. Gazeteci Fatih Ergin pes dedirten görüntüleri paylaştı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Kaçaklar Türkiye'ye tünelden giriyor. Tünelin ucunda taksiye biniyorlar

Hükümetin olmayan göç stratejisi ve açık kapı politikası Türkiye’yi sığınmacı ve kaçakların durak noktası haline getirdi.

Varlıkları son dönemde tartışma konusu olan Suriyelilerin sosyal medyada yaptıkları paylaşımlar da tepki çekiyor. Özellikle sınırdan geçiş videoları paylaşarak, geride kalanlara hangi yolları tercih etmeleri gerektiğinin yolunu gösteren Suriyeliler, bu sayede Türkiye’ye girişin de kolay yolunu bulmuş durumdalar.

MAZGALLARI KESİP SINIRI GEÇİYORLAR

Yeniçağ yazarı, gazeteci Fatih Ergin’in paylaştığı görüntüler ise adeta pes dedirtti. Sınır güvenliğinin olmadığını gözler önüne seren Ergin, kaçakların sınırı nasıl geçtiği hakkında bilgiler verdi.

Sınır duvarı altında bulunan ve su tahliyesi için kullanılan tünellerdeki mazgalları kesen Suriyeliler, tüneli geçtikten sonra kendilerini bekleyen taksilerle Türkiye’de istedikleri yere gidiyorlar.

O anları paylaşan Ergin, videoda Suriyelilerin, "Tünelden geçişi görüyorsunuz. Altın değerinde yol güzergahı. Tünel çıkışında taksi yolculuğu ile devam edeceğiz" diyerek kendi aralarındaki konuşmalarını yazdı.

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BAKAN HULUSİ AKAR YALANLAMIŞTI

Konuyla ilgili geçtiğimiz sene konuşan Bakan Hulusi Akar ise ‘hudutların kevgire döndüğünü’ yalanlayarak ‘sınırımızdan kuş uçamaz açıklaması yapmıştı. Akar konuşmasında, ‘‘Önce sınırımız boyunca uzanan 276 km'lik tel örgülü aşılmaz bir duvar, ardından çukur, dikenli tel... Hat boyunca zırhlı araçlar sürekli devriyede... Nöbetçilerin yanı sıra insansız hava araçları ve gece görüş kameraları da devamlı kayıtta. Gün boyu süren gözlemlerim sonucunda şunu net olarak söyleyebilirim: "Hudutlar kevgire döndü" iddialarının gerçekle uzaktan yakından hiç ilgisi yok. Tek tük geçişler mutlaka oluyordur. Ancak kontrolsüz geçişlerin yaşandığı ilk dönemlerden kafamıza kazınan görüntülerin şu an sınırda yaşanması imkânsız’’ ifadelerini kullanmıştı.

2019 yılında da benzer açıklamalar yapan dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Sınırlarımızdan Allah'ın izni ile kuş uçmayacak" demişti.

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