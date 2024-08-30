Kaçaklar vatandaşın dikkatiyle yakalandı: 8 gözaltı

İstanbul Arnavutköy Merkez Mahallesi'nde gece saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, bir kamyonetin kasasına yabancı uyruklu şahısların bindiğini gören vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yaptığı çalışmalarda yurt dışına kaçırılma vaadiyle kandırılmış 1'i kadın, 6'sı erkek toplamda 7 kaçak ve kamyonetin şoförünü yakaladı. Yakalanan şahıslar gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Polisin, şahısları yakalama anı ve kamyonet kasasında bulunan kaçaklar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla anbean görüntülendi.