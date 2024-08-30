Kaçaklar vatandaşın dikkatiyle yakalandı: 8 gözaltı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kaçaklar vatandaşın dikkatiyle yakalandı: 8 gözaltı

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde bir kamyonet kasasına doldurulan göçmenleri fark eden vatandaşlar, polis ekiplerine ihbarda bulundu. Araç hareket etmeden olan yerine gelen ekipler, 7 kaçak göçmen ve kamyonet şoförünü gözaltına aldı.

İstanbul Arnavutköy Merkez Mahallesi'nde gece saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, bir kamyonetin kasasına yabancı uyruklu şahısların bindiğini gören vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yaptığı çalışmalarda yurt dışına kaçırılma vaadiyle kandırılmış 1'i kadın, 6'sı erkek toplamda 7 kaçak ve kamyonetin şoförünü yakaladı. Yakalanan şahıslar gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Polisin, şahısları yakalama anı ve kamyonet kasasında bulunan kaçaklar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla anbean görüntülendi.

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