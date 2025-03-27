Kaçaklar VIP araçla böyle yakalandı

Kaynak: İHA
Kaçaklar VIP araçla böyle yakalandı

Osmaniye'de polis ekiplerince şüphe üzerine bir araç durduruldu. Durdurulan VIP aracın gizli bölmesinde saklanan kaçak göçmen ekiplerce yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince göçmen kaçakçılığının önlenmesi ve kaçak göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

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Bu çerçevede, şüphe üzerine durdurulan VIP araçta koltuklar arasına yapılmış gizli bölmede, illegal yollarla ülkeye giriş yapan 1 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenleri batı illerine götüren araç sürücüsü Serdar Ö., göçmen kaçakçılığı suçundan çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

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Yakalanan kaçak göçmen ise İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.

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