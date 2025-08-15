Kaçarken yakalandı! Kapıkule’de dev operasyon

Düzenleme: Kaynak: DHA
Edirne Kapıkule Sınır Kapısı’nda, yurda giriş yapan bir kamyon ve TIR, durdurularak arama yapıldı. Narkotik köpeği “Füge” ile yapılan aramalarda toplam 245 kilo 932 gram esrar ele geçirildi, iki şüpheli tutuklandı.

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, yurda giriş yapmak üzere Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen "şeytan dorse" olarak tabir edilen ön kısmı kamyon, arka kısmı dorse olan aracı, şüphe üzerine X-Ray taramasına sevk etti. Mobilya yüklü aracın yoğunluk tespit edilen bölgesinde yapılan aramada, narkotik köpeği "Füge'nin mobilyalara tepki vermesi üzerine, masa ve masa ayaklarının doğal boşlukları tahtayla kapatılıp vidayla tutturulan gizli bölmede 51 paketten oluşan 80 kilo 620 gram esrar ele geçirildi, araç sürücüsü gözaltına alındı.

TIR'I BIRAKIP KAÇMAK İSTEDİ

Kapıkule'ye gelen bir TIR da şüphe üzerine X-Ray taramasına sevk edildi. Kapalı Devre Kamera Sistemi (CCTV) üzerinden yapılan takipte şüpheli hareketlerde bulunan TIR'ın şoförü, aracını gümrüklü sahada bırakıp yaya olarak yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı. Yoğunluk tespit edilen TIR'da, "Füge" ile yapılan aramada, 64 pakette toplam 165 kilo 312 gram esrar ele geçirildi.

Kapıkule'de 2 araçta ele geçirilen toplam 245 kilo 932 esrar ile ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

