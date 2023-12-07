Kader değil cinayet. 77 kişiye mezar olan binada çürük malzeme kullanılmış

Diyarbakır'da depremde yıkılan 77 kişiye mezar olan Serin 2 Apartmanı ile ilgili biri müteahhit 4 sanık hakkında 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede, binanın ikinci derece deprem bölgesinde yer alması nedeniyle beton sınıfının en az C20/25 (BS20) olması gerekirken bina statik projesinin beton sınıfının C16/20 (BS16) seçilerek yapıldığı vurgulandı.

SON GÜNCELLEME: KAYNAK: AA
Kader değil cinayet. 77 kişiye mezar olan binada çürük malzeme kullanılmış

Diyarbakır’da 6 Şubat’taki depremlerde 77 kişinin öldüğü, 29 kişinin yaralandığı Serin-2 Apartmanı’nın yıkılmasıyla ilgili 4 sanık hakkında “bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olma” suçundan 22 yıl 6’şar aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Dava, binanın müteahhidi Hüseyin B, binanın statik proje müellifi Cihan U, statik betonarme projeye onay veren Nasir Ç. ve yakalama kararı bulunan bina fenni mesulü Ekrem B. hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma sonucunda açıldı. İddianame, Diyarbakır 7. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

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İddianamede, Serin-2 Apartmanı’nın 11 katlı olduğu, deprem sonrası enkazda 11 gün süren arama ve kurtarma çalışmaları yapıldığı belirtildi. Müştekilerin, sanıkların kusurlu davranışları nedeniyle yakınlarını kaybettikleri veya yaralandıkları için şikayetçi oldukları, sanıkların ise kusurlarının bulunmadığını savundukları ifade edildi.

İddianamede yer alan bilirkişi raporunda, binanın yapı ruhsatına göre Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkındaki Yönetmeliğe tabi olduğu, ancak binanın girişinin projeden farklı yapıldığı, beton sınıfının deprem yönetmeliğine uygun olmadığı, statik hesabın eksik ve hatalı olduğu, beton ve donatı mukavemetinin projedeki sınıfı sağlamadığı, betonarme imalatların konstrüktif koşullara uygun olmadığı, bina temel üstü vizesi alınmadan inşaata devam edildiği, binanın yapı kullanım izin belgesi olmadan iskana açıldığı tespit edildi.

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İddianamede, binanın ikinci derece deprem bölgesinde yer alması nedeniyle beton sınıfının en az C20/25 (BS20) olması gerekirken bina statik projesinin beton sınıfının C16/20 (BS16) seçilerek yapıldığı vurgulandı.

İddianamede, bu nedenlerle binanın müteahhidi, statik proje müellifi, statik-betonarme projeye onay veren merciler, bina fenni mesulü ve ilgili belediye ve varsa diğer kurum yetkililerinin sorumlu olduğu kanaatine varıldığı bildirildi.

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