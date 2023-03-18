Kader denilerek saklanılanları açıkladı. Bu sokak röportajını sonuna kadar izleyin

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta depremzedeleri ziyaretinde “bunlar kader planı içerisinde olan şeyler” ifadelerini kullanmıştı.

İktidarın her afet sonrasında ‘kader’ demesine tepkiler gelmeye devam ediyor.

Kanal Dünya isimli Youtube kanalı önemli bir röportaja imza attı. Röportajda konuşan vatandaş iktidarın afetleri kadere bağlamasını eleştirdi.

“DEPREM OLUYOR YOKSULLARA KADER”

Vatandaşın sözleri şu şekilde:

“Asla tedbirsizlik kader değildir. Madem bu kaderi hep fakir halk çocuklarından hep fakirlere mi kader yazar. Asker ölüyor gariban halk çocuğu kader. Deprem oluyor yoksullara kader. Madem öyleyse şehadet şerbeti içeceğiz diyorsunuz çocuklarınızı gönderin şehadet şerbeti içsin. Neden hep hiç villalardan gariban halk çocuğunun öldüğünün gördünüz mü? Kalkacaksın demirden çalacaksın, betondan çalacaksın, hırsızlık yapacaksın, ondan sonra kader yok ya… Kadere inanıyorsan niye koruma ordusuyla geziyorsun. Kader ya gezme. Koruma ordusu nereye gitti bu deprem vergisi. Halk verdiği vergilerin hesabını sormadıkça a partisi gelir, b partisi değişmez. Halk soracak benim ödediğim vergiler nereye gidiyor. Ne yaptım yol yaptım yok ya. Hangi yollar yaptı sana yol için mi verdin. AFAD’ın başına imamı atıyor ya. Geçen üniversitesinin başında bir tane ilahiyatçıya atamış. Ne anlar onun işi nedir? Bu vatan hepimizin. Bu ülke hepimizin. Hep dış güçler hep dış yav ne dış güçler. Mağdur olan siz her şeysiniz ya dış güçler.”

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta depremzedeleri ziyaretinde “bunlar kader planı içerisinde olan şeyler” açıklamasında bulunmuştu.

Erdoğan'ın “kader planı” açıklaması çok tartışılmıştı.