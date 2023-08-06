Kaderine terk edildi. Atatürk'ün emriyle kurulmuştu

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk tarafından 1925-1952 yılları arasında kurulan, Türk tarım ve hayvancılık sektörünün gelişmesine yönelik tesislerden birisi olan Yozgat’ın Yerköy ilçesindeki Beyazıtoğlu Çiftliği’ne ait tarihi binalar, kaderine terk edildi. Çiftlik arazisinin bir bölümünde tarımsal araştırmalara yönelik çalışmalar yürütülürken, bir bölümü de farklı amaçlara tahsis edildi.

Yozgat’ın Yerköy ilçesinde, 1942 yılında hayvancılık sektörüne katkı sağlaması amacıyla kurulan ancak 2012 yılında kapısına kilit vurulan Beyazıtoğlu Çiftliği’ne ait binalar, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından tescil edilerek koruma altına alındı. Çiftlik arazisinin 2 bin 770 dönümlük bölümüYozgat Bozok Üniversitesi’ne tahsis edildi. Üniversite tarafından tarımsal araştırma alanı olarak belirlenerek tarım ve hayvancılık sektörüne yönelik çalışmalar başlatıldı. Çiftliğin yeniden eski günlerine döndürebilmesi için çalışmalar sürüyor.

"BİNALARA KORUMA ALTINA ALINDI"

Yerköy ilçesi 100’üncü Yıl Mahallesi’ndeki Beyazıtoğlu Çiftliği içerisinde bulunan ve 1940-1042 yılları arasında inşa edilen binalar, koruma altına alındı; ancak 2018 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından tescili yapılan çiftlik binaları, içerisinde yer alan taş ve ahşap yapılara dokunulamaması ve kullanılamaması nedeniyle harabeye döndü. Binaları çevreleyen yeşil alanlarda yetişen otlar arasında neredeyse kaybolan yapılar, yakından bakıldığında tüm heybetini koruduğu görülebiliyor. Binaların restore edilerek, turizm sektörüne kazandırılabileceği, butik otel, konaklama tesisi olarak değerlendirilebileceği kaydedildi.

"TARIMSAL ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ"

Tiftik keçisi yetiştirilmesi amacıyla 1940 yılında kurulup, 1942 yılından itibaren tiftik keçisi üretimi, 1965 yılından itibaren de Hayvancılık Araştırma Merkezi olarak kullanılan çiftlik arazisinde, tescilli binaların da bulunduğu 2 bin 746 dönümlük alanda ilk olarak kaz üretim tesisi kurularak, kaz yetiştiriciliği ve yumurta üretimine başlanıldı. Üniversiteye bağlı Ziraat Fakültesi tarafından 2017 yılından itibaren Tarımsal Araştırma ve Uygulama Merkezi olarak kullanılmaya başlanılan alanda kaz üretiminin yanında kanatlılarda gen araştırması, tahıl, baklagil, yem bitkileri gibi ürünlerin deneme ekimleri yapılıp, bölge için uygun tohumlar belirlenmeye çalışılıyor.

ATATÜRK’ÜN TALİMATIYLA KURULAN ÇİFTLİKLER

Tarım ve tarıma dayalı sanayi için tohumluk, damızlık ve ham madde üretmek, gen kaynaklarını korumak amacıyla Atatürk’ün talimatı ile yurdun farklı bölgelerinde kurulan çiftliklerden Yozgat’ta da bulunuyor.

Türkiye Tiftik Cemiyeti, 1930 yılında kuruldu. Ankara Lalahan'da tiftik keçisi yetiştiriciliği, tiftik üretimi ve yerli ırk çalışmaları yapılmaya başlandı. Dönemin Yozgat Milletvekili Süleyman Sırrı İçöz, uzun yıllar cemiyetin başkanlığını yürüttü. Üretimin büyümesi üzerine Yozgat’ın Yerköy bölgesinde mera ve çiftlik arayışına girildi. Daha önce Ziraat Vekaleti’ne ait bir numune çiftliği olan Beyazıtoğlu Çiftliği 1940 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla Türkiye Tiftik Cemiyeti'ne tahsis edildi. 1942 yılında ise Yerköy Beyazıtoğlu Çiftliği tiftik keçisi üretimi ve ıslahı yapılan bir yer oldu. 1965 yılında Beyazıtoğlu Deneme Hayvanları Yetiştirme Çiftliği Müdürlüğü'ne sonraki yıllarda ise Hayvancılık Araştırma Enstitüsü'ne dönüştürülen çiftlik 2000'li yıllarda kapısına kilit vurularak atıl hale geldi.

TARIM ARAZİSİ BETONLAŞTIRILDI

Cumhuriyet'in ilk yıllarından itibaren uzunca bir süre büyükbaş ve küçükbaş ırk yetiştiriciliği yapmış, kırsal kalkınmaya hizmet etmiş ve bölge insanına büyük katkılar sunmuş olan çiftlik arazisi, Et ve Balık Kurumu’na tahsis edildi. Kombina binası inşaatlarına başlandı, ancak tamamlanamadı. Ardından özelleştirme kapsamına alınan çiftlik arazisinin bir bölümü toplu konut alanı, diğer bölümü Kültür Merkezi için kullanıma alındı. Bu bina Yozgat Bozok Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu’na dönüştürerek yanına yurt yapıldı. Şu günlerde bir bölümüne de Yerköy Devlet Hastanesi yeni binası inşa ediliyor.