Kadıköy bostanları projesinde yaz dönemi başlıyor

Fenerbahçe, Moda, Acıbadem ve Göztepe mahallelerinde bulunan bostanlarda, yarın düzenlenecek açılış töreniyle tohumlar toprağa ekilecek.

Her yıl yaz ve kış dönemlerinde yaklaşık 600 kişiye hizmet veren Kadıköy Bostanları, binlerce kişinin başvurduğu bir proje haline geldi. Kadıköy Belediyesi, bostanları kullanacak kişileri kura ile seçiyor. Bu yaz döneminde ise yaklaşık 3 bin kişi bostanlardan yararlanmak için başvurdu. Yapılan kura ile 4 bostanda toplamda 592 kişi belirlendi. Açılış töreninde Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı da hazır bulunacak.

Kadıköylüler, fidelerini toprağa ekerek yaz sezonunda kabak, domates, biber, salatalık, patlıcan, acur gibi birçok sebze yetiştirebilecekler. Açılış töreni 11 Mayıs Cumartesi günü saat 12.00'da Moda Bostanı'nda gerçekleştirilecek.