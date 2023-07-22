Kadıköy Bostanları’nda hasat başladı

Kadıköy Belediyesi’nce dört farklı mahallede hayata geçirilen Kadıköy Bostanları’nda yaz sezonunun ilk hasadı gerçekleşti.

Kadıköy Bostanları’nda hasat başladı

Kadıköylülerin sağlıklı ve temiz gıdaya doğrudan erişmesini amaçlayan Kadıköy Belediyesi, kentin tarihinde de önemli bir yeri olan bostanları halkın hizmetine sunmaya devam ediyor. Yaz döneminde bostanlardan faydalanmak için 2 bin 757 kişi başvuru yapmış, çekilen kura sonucu 296 kişi ekim yapma hakkını elde etmişti.

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Kadıköy Belediyesi tarafından kendilerine verilen atalık tohumları ve fideleri toprakla buluşturan Kadıköylüler, yaz döneminin ilk ürünlerini de toplamaya başladı.

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Bu aylarda marul, maydanoz, kabak, fasulye, domates, biber, salatalık, bezelye, patlıcan, çilek gibi birçok meyve ve sebzenin yetiştirildiği bostanları ziyaret eden vatandaşlar, kendi emekleriyle ürettikleri gıdaları toplamanın mutluluğunu yaşadı.

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Fenerbahçe Bostanı’na oğluyla birlikte gelen Zeynep Güler şöyle konuştu:
İlk günden beri oğlumla birlikte geliyoruz. Özellikle onun için başvurmuştuk bostanlara. Tam şehrin merkezinde evimize de çok yakın bir yerde. Kadıköy Belediyesi tarafından bize ata tohumları da verildi, onlarla yola çıktık.

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Şu an çocuklarımıza organik yiyecekler sunma şansı elde ediyoruz” dedi. Bostanda çilek ve biber hasadı gerçekleştiren Filiz Yalçın ise “Birkaç kuraya katıldıktan sonra ancak bostanımıza kavuşabildik, çok mutluyuz. Kızım çok hevesliydi hep gelip izliyordu şimdi tadını çıkarıyor.

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Daha önce yemediği birçok sebzeyi yemeye başladı bu sayede. Bu bahçelerden daha önce çok kabak da yedik mesela. Kadıköy Belediyesi’ne çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir çalışma”

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