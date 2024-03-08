Kadıköy D-100'de otomobil alev alev yandı

Alevler otomobili sararken, itfaiye ekipleri hızla olay yerine intikal etti ve yangını kontrol altına almayı başardı.

Yangın, saat 15.30 sıralarında D-100 Karayolu'nun Kadıköy Dumlupınar Mahallesi mevkiinde meydana geldi. 34 HTU 609 plakalı otomobilin Ankara istikametinde seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle alev aldığı öğrenildi. Sürücü Cüneyt Nedim Küçükbayraktar, motor kısmından yükselen alevleri fark ederek aracı durdurdu, ancak kendi müdahalesiyle yangını söndüremedi.

Yangın haberini alan diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Emniyet ekipleri karayolunda güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangın nedeniyle D-100 Karayolu Ankara istikametinde araç yoğunluğu oluşurken, yangın sonrası büyük çapta hasar gören otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.