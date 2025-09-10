Kadıköy’de Kılıçdaroğlu pankartı! Avukatından jet açıklama...

CHP’nin akşam saatlerinde Kadıköy’de gerçekleşecek olan "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi öncesinde Söğütlüçeşme üst geçidine "Halkın partisini hırsızlar değil halk partililer yönetecek. Milletin son umudu Kemal Kılıçdaroğlu” yazılı bir pankart asıldı. Kılıçdaroğlu’nun avukatından ise jet yanıt geldi. Avukat, konuya ilişkin bilgilerinin olmadığını açıklarken, pankartın kim ya da kimler tarafından asıldığı ise henüz belli olmadı.

CHP İl Kongresi’nin mahkeme tarafından iptal edilip, yerine eski CHP’li vekil Gürsel Tekin’in kayyum olarak görevlendirmesinin ardından CHP, “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitingine devam ediyor. Bugün Kadıköy İskele Meydanı'nda saat 20.30'da miting gerçekleşecek.

PROVOKATİF PANKART

Miting öncesi Söğütlüçeşme üst geçidinde provokatif bir pankart asıldı. Pankartta, "Halkın partisini hırsızlar değil halk partililer yönetecek. Milletin son umudu Kemal Kılıçdaroğlu” ifadeleri kullanıldı.

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik ise eyleme ilişkin jet açıklamada bulundu. Celal Çelik, pankartın kendileriyle ilgisi olmadığını belirterek, " Bunu kimin yaptığını bilmiyoruz. Asla Kemal Bey’le veya bizimle bir ilgisi yok. Böyle bir şeyin olduğunu bilsem direk müdahale ederiz. Kesinlikle ilgimiz yok” dedi.