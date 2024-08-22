Kadıköy'de makas atan otomobil ticari taksiye çarptı. 1 yaralı

Kaza, İstanbul Kadıköy ilçesi, D100 Karayolu Ankara istikametinde saat 01.00 civarlarında yaşandı. İddiaya göre, M.S.A. hakimiyetindeki otomobil, seyir halindeyken makas atarak ilerlediği esnada aniden kontrolden çıkarak önünde yine seyir halinde olan Ş.İ. kontrolündeki ticari taksiye çarptı. Olaydan sonra M.S.A. isimli sürücü kullandığı otomobiliyle kaçmaya çalıştı ancak aracının hasar alması sebebiyle fazla ilerleyemedi. Ticari taksi şoförü hafif şekilde yaralanırken araç sürücüleri tarafından polise haber verildi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Olay yerine gelen polis ekipleri ile otomobil sürücüsü ve yanındaki yolcular arasında kısa süreli tartışma yaşandı. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken, kaza yapan sürücüler ve sonradan olay yerine gelen tanıdıkları tarafından araçların çekilmesine yardımcı oldular. Polis ekipleri trafiği kontrollü şekilde ilerletirken kazayla alakalı da inceleme başlatıldı.