Kadıköy'de pitbull dehşeti! Kanlar içinde bıraktı

İstanbul Kadıköy Osmanağa Mahallesi'nde 19 Mayıs Pazar günü saat 15.30 sıralarında pitbull dehşeti yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, M.K.İ.'nın ağızlıksız gezdirdiği yasaklı ırk olan Pitbull cinsi köpek, sokak kedisine saldırdı. Köpeği gezdiren M.K.İ. ve sokakta bulunan vatandaşlar köpeği tekmeleyerek kediyi kurtarmaya çalışmasına rağmen kedi ağır yaralandı.

Vatandaşlar tedirginlik yaşarken, polis ekipleri, köpeği Kadıköy Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü görevlilerine teslim etti.

AĞIZLIKSIZ GEZDİRİLEN PITBULL DEHŞET SAÇTI

Görüntülerde, ağızlıksız şekilde gezdirilen Pitbull cinsi köpeğin sokak kedisine saldırdığı, ardından köpeği gezdiren ve çevredeki vatandaşların kediyi kurtarmaya çalıştığı görüldü. Bir vatandaş, yaşananları cep telefonu ile kaydetti.

Görüntülerde, yerlerin ve köpeğin ağız çevresinin kanlar içinde olduğu görüldü.

EMNİYET'TEN AÇIKLAMA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, konuya dair bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "'Ağızlıksız gezdirilen bir köpek çevredekilere saldırdı' başlığıyla yer alan konu ile ilgili olarak; 19 Mayıs 2024 günü saat 15.30 sıralarında Kadıköy ilçesi Osmanağa Mahallesi'nde bulunan bir iş yeri önünde Pitbull cinsi köpeğin çevredeki canlılara saldırdığı ve yaraladığı belirlenmiş, olay yerine geçilmiştir. İncelemelerde; M.K.İ. isimli kişinin köpeği gezdirdiği esnada sokak kedisine saldırarak yaraladığı, köpeğin arkadaşına ait olduğunu beyan etmiş, M.K.İ. isimli kişi yakalanmış, yasaklı köpek Kadıköy Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü görevlilerine teslim edilmiştir. Konu ile ilgili adli ve idari tahkikat işlemleri devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.