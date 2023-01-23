Salvador Dali için bedava lokma dağıttılar. Lokmaları yiyenler Dali'nin kim olduğunu hatırlamadı bile

Ressam Salvador Dali'nin ölümünün 34. yılında Kadıköy ilçesi Bağdat Caddesi'nde lokma dağıtıldı.

Kroppa Dijital Ajans ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinlikte, cadde kenarındaki araçta pişirilen lokma tatlıları yoldan geçen vatandaşlara sunuldu.

GERÇEKÜSTÜ ESERLERİNDEKİ TUHAF VE ÇARPICI İMGELERLE ÜNLENMİŞTİ

Gerçeküstü eserlerindeki tuhaf ve çarpıcı imgelerle ünlenen Katalan ressamın isminin ve fotoğrafının lokma aracında yer aldığı 'Sürreal Bir Kroppa Etkinliği''ni gören bazı vatandaşlar şaştı kaldı.

LOKMALARI YİYENLER DALİ'NİN KİM OLDUĞUNU HATIRLAYAMADI

Katılımcılardan bazıları tatlılarını yedikten sonra şövale üzerine konulan Dali'nin portresiyle fotoğraf çektirirken, lokmalardan alan kimileri Dali'nin kim olduğunu bile hatırlayamadı.

SALVADOR DALİ KİMDİR?

Tam adı "Salvador Domingo Felipe Jacinte Dali Domenech" olan Salvador Dali 11 Mayıs 1904 tarihinde doğmuştur. 23 Ocak 1989 tarihinde de vefat etmiştir.

"Belleğin Azmi" 193 tarihli bir eseri olup adeta Sürrealizmin de simgesi konumundadır. İspanyol ressam Salvador Dali, gerçeküstü eserlerindeki tuhaf ve çarpıcı imgelerle ün kazanmıştır.

Otoriter ve sert bir baba ile sevecen bir annenin oğlu olan Salvador Dali'yi annesi biraz şımartmış, babası ise daha çok kuralcı taraf olarak tanımlanmıştır. Dali, anneanne, teyze ve kız kardeşi tarafından büyütülmüştür.

Salvador Dali'nin sanatçı yönünü annesi desteklemiştir. Annesini meme kanserinden kaybetmesi sanatçı için büyük bir kayıp olmuştur.

Salvador Dali'nin Picasso ile tanışması ve olaylı biçimde okulunu bitirmesi, resim çalışmalarına başlaması ve art arda değişik işlere imza atması sonrasında esas ünü 1931 yılındaki "Belleğin Azmi" isimli eseriyle olmuştur.

Gala isimli kadınla tutkulu bir aşk yaşamaya başlamış ve bir süre sonra da evlenmiştir. Salvador Dali tüm dünyada üne kavuşmuş ve çok sayıda eser ortaya çıkarmıştır. İspanyol sanatçı çok sevdiği eşinin 1982 yılında ölümünden çok etkilenmiş ve yaşama sevincini kaybetmiştir.

Dali, 23 Ocak 1989 tarihinde kalp yetmezliğinden hayatını kaybetmiştir.

GERÇEKÜSTÜCÜLÜK AKIMI NEDİR

Gerçeküstücülük ya da sürrealizm Avrupa’da birinci ve ikinci dünya savaşları arasında gelişmiştir. Temelini, akılcılığı yadsıyan ve karşı-sanat için çalışan ilk dadaistlerin eserlerinden alır. 1924'te "Manifeste du Surrealisme"i (Sürrealizm Manifestosu) hazırlayan şair Andre Breton'a göre gerçeküstücülük, bilinç ile bilinç dışını birleştiren bir yoldur. Gerçeküstücülük akımı, gerçek dışı anlamında değil aksine gerçeğin insandaki iz düşümü şeklinde bir yaklaşımdır.

Ressam Salvador Dali de sürrealizm akımından etkilenerek eserlerini ortaya çıkarmıştır.

SALVADOR DALİ'NİN BAZI ESERLERİ

Camdan Bakan Kadın

Swans Reflecting Elephants, File Yansıyan Kuğular - 1937

The Burning Giraffe, Yanan Zürafa - 1937

Metamorphosis of Narcissus, Narcissus'un Dönüşümü - 1937

EN BİLİNEN ESERİ:

The Persistence of Memory, Belleğin Azmi - 1931

Freud Portresi

Picasso Portresi

St. Anthony'nin Baştan Çıkarılışı

Serçenin Kuyruğu - 1983