Kadıköy'de su dolan inşaat sahasını "Google Maps" göl olarak gösteriyor

Kaynak: DHA
Kadıköy'de su dolan inşaat sahasını "Google Maps" göl olarak gösteriyor
Koşuyolu Mahallesi, Lambacı Sokak'ta bulunan bir arsada 5 yıl önce başlayan inşaat, temel kazısının tamamlanmasının ardından durdu.

Aradan geçen zaman içerisinde, temel çukuru su ile dolarak adeta göle döndü. Haritaları güncelleyen Google Maps uygulamasında su dolu çukur göl olarak algılandı.

Sosyal medyada gündem olan su dolu çukur drone ile görüntülendi.

Görüntülerde kazı yapılan çukurun büyük bölümünün suyla dolduğu görülürken, su motoruyla suyun tahliye edilmeye başlandığı görüldü.

Konu hakkında değerlendirme yapan bazı vatandaşlar, su birikintisinin hoş olmadığını belirtirken, "Sizin sayenizde bilgim oldu. Yani açıkçası böyle atıl kalması çok hoş bir durum değil. Kadıköy için açıkçası çok böyle hoş bir durum değil tabii ki. Konuyla ilgili yetkililerin buraya önem vermesi gerekiyor" ifadelerini kullandı. Bir diğer vatandaş ise, "İnşaatları açıyorlar temelleri bu sefer uzun süre boş kalıyor. Birçok yerde var bu şekilde. Kim ne yapacaksa yapsın bir an önce yani. Benim bildiğim kadarıyla bayağıdır var bu böyle. Artık kaldırsınlar ne yapacaklarsa" şeklinde konuştu.

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