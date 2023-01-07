Tuvalet 10 TL oldu. Nasıl, eğleniyor muyuz?

Açıklanan rakamlar farklılık gösterse de vatandaşın cebini vuran enflasyon günden güne daha yakıcı bir hal alıyor. Hayat pahalılığı etkisini hayatın tüm alanında hissettirmeye devam ederken enflasyon ve zamlardan nasibini alan bir diğer yer de halka açık umumi tuvaletler oldu.

Sosyal medyada paylaşılan bir fotoğrafta Kadıköy’deki umumi bir tuvaletin kullanım ücretinin 10 TL'ye çıktığı görüldü.

Fotoğrafı gören vatandaşlar fiyatın yüksekliği karşısında şaştı kaldı.

Sosyal medya kullanıcıları tuvalet fiyatına tepki gösterirken, paylaşım Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Tuvalete 1 milyon liraya gidiyorduk. 6 sıfırı attık 1 milyonluk tuvalet 1 liraya düştü” sözlerini akıllara getirdi.

"TUVALETE GİTTİĞİMİZDE 1 MİLYON LİRAYA GİDİYORDUK... NE GÜNLERDİ O GÜNLER"

Cumhurbaşkanı Erdoğan 25 Mart 2018 tarihinde Giresun İl Kongresi’nde yaptığı konuşmada Türk ekonomisinin düzelmesini “tuvalet fiyatı” örneği üzerinden anlatarak şu ifadeleri kullanmıştı.

“Hatırlayın paramızda sıfırlar boldu. Tuvalete gittiğimizde 1 milyon liraya gidiyorduk. Ne günlerdi o günler ya. Biz geldik, ‘Şu 6 sıfırları atın bakalım dedik’ Arkadaşlarım bile ‘Atmayalım ya millet ne der’ dedi. Ne derse desinler, biz ne deriz o önemli. 6 tane sıfırı attık 1 milyonluk tuvalet 1 liraya düştü. Bu günleri gördük mü elhamdülillah, mesele bu”