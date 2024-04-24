Kadıköy'de vardiya saatlerinde değişiklik yapmak isteyen arkadaşını döverek öldürdü

Kaynak: DHA
Kadıköy'de vardiya saatlerinde değişiklik yapmak isteyen arkadaşını döverek öldürdü
Kadıköy’de Göztepe Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde güvenlik amiri Erdal Çaycı kavga ettiği güvenlik amiri yardımcısı Atilla Ay'ı sopayla döverek öldürdü.

İstanbul’un Kadıköy ilçesinde bulunan Göztepe Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde hastanede güvenlik amiri olarak çalışan Erdal Çaycı (43) ile 15 yıllık arkadaşı güvenlik amiri yardımcısı Atilla Ay (47) arasında vardiya tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine güvenlik amiri Erdal Çayçı, güvenlik amiri yardımcısı Atilla Ay’ı sopayla döverek öldürdü.

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POLİSİ ARAYIP İŞ ARKADAŞLARINI ÖLDÜRDÜĞÜNÜ SÖYLEDİ

Çaycı, yaşanan olay sonrası polis ekiplerini arayarak iş arkadaşını öldürdüğünü söyledi. Olay yerine gelen polis ekipleri, Atilla Ay'ı yerde hareketsiz halde yatarken buldu. Yapılan olay yeri incelemeler sonrası Atilla Ay'ın cenazesi adli tıp kurumuna götürüldü.

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VARDİYA SAATLERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPMAK İSTEDİĞİ İÇİN ARKADAŞINI ÖLDÜRMÜŞ

Saldırgan ise gözaltına alınarak Kadıköy Asayiş Büro Amirliğine götürüldü. Erdal Çaycı polise verdiği ifadede, Atilla Ay'ın son zamanlarda vardiya saatleriyle ilgili değişiklikler yapmak istediği ve bu sebeple aralarında tartışma yaşandığını söylediği belirtildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Çaycı, adliyeye sevk edildi.

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