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Kadıköy’de dehşete bir kala. Beton örneklerinden çıkanlar korku yarattı

Depremin 9. günü. Ölü sayısı 31 bin 600'ün üzerinde. Türkiye’yi vuran depremin ardından İstanbul’da beklenen depreme hazırlıksız olunduğu tartışmaları büyüyor. Canlı yayında Kadıköy’de bir binadan alınan beton örneklerinin içerisinden çıkanlar şok etti.

Haber Giriş: 14 Şubat 2023 Salı - 12:16
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Kadıköy’deki binalardan alınan beton örneklerinden bakın ne çıktı

Kadıköy’de dehşete bir kala. Beton örneklerinden çıkanlar korku yarattı
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Kadıköy’de bir binadan alınan beton örneklerinin içerisinden nazar boncuğu, gazete küpürleri ve köpük çıktı.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili vuran depremin ardından uzmanlar, beklenen büyük İstanbul depremine karşı hazırlıksız olunduğu uyarıları yeniden gündeme geldi.

NTV’nin haberine göre; İstanbul’un Kadıköy ilçesinden alınan beton örnekleri Kadıköy Belediyesi Beton Zemin Laboratuvarı’nda incelendi.

Örneklerin  içerisinden nazar boncuğu, gazeteler ve köpükler çıktı.

DEPREM BÖLGESİNDEN FOTOĞRAFLAR İÇİN TIKLAYINIZ

 

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