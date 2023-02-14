Kadıköy’de dehşete bir kala. Beton örneklerinden çıkanlar korku yarattı

Kadıköy’de bir binadan alınan beton örneklerinin içerisinden nazar boncuğu, gazete küpürleri ve köpük çıktı.
Kahramanmaraş merkezli 10 ili vuran depremin ardından uzmanlar, beklenen büyük İstanbul depremine karşı hazırlıksız olunduğu uyarıları yeniden gündeme geldi.
NTV’nin haberine göre; İstanbul’un Kadıköy ilçesinden alınan beton örnekleri Kadıköy Belediyesi Beton Zemin Laboratuvarı’nda incelendi.
Örneklerin içerisinden nazar boncuğu, gazeteler ve köpükler çıktı.
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