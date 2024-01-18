Kadıköy'e bahar geldi

Sarı lacivertliler maç başına 4,75 gol ortalaması yakalayıp ezeli rakiplerine nazire yaptı.

Kadıköy’de dün akşam Fenerbahçe taraftarlarının gözünün pasını silen bir futbol izletti. Uzun süre sonra sahalara dönen Lincoln Henrique’nin muhteşem golüyle Adanaspor karşısında perdeyi açan Fenerbahçe, Batshuayi’nin 4 golle yıldızlaşması ve üstüne Mert Hakan Yandaş’ın da ağları havalandırmasıyla 6-0 güldü.

HEM ASKER HEM KOMUTAN OLDULAR

Teknik direktör İsmail Kartal ve ekibi de muhtemelen sezon içerisindeki müthiş kadro uyumuyla birlikte ortaya çıkardıkları bu eserle gurur duyuyordur. Fenerbahçe’de kim sahaya çıkarsa çıksın üzerine düşen görevi bir hem bir asker hem de komutan gibi yapıyor. Oynadığı son 4 karşılaşmada rakip filelere tam 19 gol bırakan Kanarya, maç başına ortalama 4,75 gol ortalaması yakaladı. Buna karşın sarı lacivertliler sadece 2 gol yedi.

HER ŞEY 7 OCAK’TA BAŞLADI

Fenerbahçe’nin muhteşem yükselişi 7 Ocak’ta başladı. Sarı lacivertliler 5-1’le İstanbulspor’u yendikten sonra 10 Ocak’ta Konyaspor’u bu kez 7-1’le devirdi. Gaziantep deplasmanında zorlanan Kanarya, buna rağmen 1-0’la güldü ve dün de Türkiye Kupası’nda Adanaspor ağlarına tam 6 gol bırakıldı.

MERT HAKAN VE BAYSHUAYI MORAL BULDU

Türkiye Kupası’nda alınan bu galibiyet Fenerbahçe açısından çok değerli oldu. Lincoln Henrique golüyle, “Geri döndüm” derken, Mert Hakan Yandaş asistleri ve golüyle büyük moral buldu. Ancak en büyük artı, sezon boyunca 3 kulvarda ilerleyen takıma çok lazım olabilecek Batshuayi’de yaşandı. Belçikalı tam 4 gol attı ve maç sonunda, “Fenerbahçe’ye konsantreyim” açıklamasında bulundu. İsmail Kartal ve ekibi kime el atsa parlattı ve Tadic, Dzeko, Fred gibi yıldızlarıyla kadro bütünlüğünü sağlamış gözüktü.