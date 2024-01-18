Kadıköy'e bahar geldi

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Fatih Saboviç
Kadıköy'e bahar geldi
Türkiye Kupası 5. Turu’nda rotasyon oyuncuları ve yedek ağırlıklı kadrosuyla Adanaspor’u deyim yerindeyse haritadan silen Fenerbahçe, oynadığı son 4 maçta tam 19 gol attı.

Sarı lacivertliler maç başına 4,75 gol ortalaması yakalayıp ezeli rakiplerine nazire yaptı.

Kadıköy’de dün akşam Fenerbahçe taraftarlarının gözünün pasını silen bir futbol izletti. Uzun süre sonra sahalara dönen Lincoln Henrique’nin muhteşem golüyle Adanaspor karşısında perdeyi açan Fenerbahçe, Batshuayi’nin 4 golle yıldızlaşması ve üstüne Mert Hakan Yandaş’ın da ağları havalandırmasıyla 6-0 güldü.

HEM ASKER HEM KOMUTAN OLDULAR
Teknik direktör İsmail Kartal ve ekibi de muhtemelen sezon içerisindeki müthiş kadro uyumuyla birlikte ortaya çıkardıkları bu eserle gurur duyuyordur. Fenerbahçe’de kim sahaya çıkarsa çıksın üzerine düşen görevi bir hem bir asker hem de komutan gibi yapıyor. Oynadığı son 4 karşılaşmada rakip filelere tam 19 gol bırakan Kanarya, maç başına ortalama 4,75 gol ortalaması yakaladı. Buna karşın sarı lacivertliler sadece 2 gol yedi.

HER ŞEY 7 OCAK’TA BAŞLADI
Fenerbahçe’nin muhteşem yükselişi 7 Ocak’ta başladı. Sarı lacivertliler 5-1’le İstanbulspor’u yendikten sonra 10 Ocak’ta Konyaspor’u bu kez 7-1’le devirdi. Gaziantep deplasmanında zorlanan Kanarya, buna rağmen 1-0’la güldü ve dün de Türkiye Kupası’nda Adanaspor ağlarına tam 6 gol bırakıldı.

MERT HAKAN VE BAYSHUAYI MORAL BULDU
Türkiye Kupası’nda alınan bu galibiyet Fenerbahçe açısından çok değerli oldu. Lincoln Henrique golüyle, “Geri döndüm” derken, Mert Hakan Yandaş asistleri ve golüyle büyük moral buldu. Ancak en büyük artı, sezon boyunca 3 kulvarda ilerleyen takıma çok lazım olabilecek Batshuayi’de yaşandı. Belçikalı tam 4 gol attı ve maç sonunda, “Fenerbahçe’ye konsantreyim” açıklamasında bulundu. İsmail Kartal ve ekibi kime el atsa parlattı ve Tadic, Dzeko, Fred gibi yıldızlarıyla kadro bütünlüğünü sağlamış gözüktü.

İlgili Haberler
Fenerbahçe'yi uçuran ismi açıkladı. Fatih Saboviç yazdı
Fenerbahçe Avrupa'da fark attı
Fenerbahçe Avrupa'da fark attı
Adanaspor'a gol yağdıran Batshuayi Fenerbahçe'deki geleceği ile ilgili konuştu
Fenerbahçe taraftarından İsmail Kartal'ın gözlerini dolduran tezahürat
Fenerbahçeliler 3. golü atkı şov yaparak kutladı. Büyük sevinç
Fenerbahçeliler 3. golü atkı şov yaparak kutladı. Büyük sevinç
Son Haberler
Başakşehir İsrailli futbolcu Karzev hakkındaki kararını açıkladı Spor
Başakşehir İsrailli futbolcu Karzev hakkındaki kararını açıkladı
Okul fiyatlarına dolar üzerinden fahiş zam. Bu nasıl vicdansızlık? İşte belgesi Gündem
Okul fiyatlarına dolar üzerinden fahiş zam. Bu nasıl vicdansızlık? İşte belgesi
Jandarma zehir tacirlerine göz açtırmıyor. 4 gözaltı Gündem
Jandarma zehir tacirlerine göz açtırmıyor. 4 gözaltı
Türk mitolojisinde Hürmüz ne demek? Tarih - Mitoloji
Türk mitolojisinde Hürmüz ne demek?
Mardin’de muhtar adaylığı kavgası Yerel Haberler
Mardin’de muhtar adaylığı kavgası
Adanaspor'da 6-0'lık Fenerbahçe hezimetin faturası kesildi Spor
Adanaspor'da 6-0'lık Fenerbahçe hezimetin faturası kesildi
Türkiye'nin yanı başında yeni bir savaş başlayacak. Ortalık kan gölüne dönecek. Uzman isim açıkladı Dünya
Türkiye'nin yanı başında yeni bir savaş başlayacak. Ortalık kan gölüne dönecek. Uzman isim açıkladı