Kadıköy'e denizden akın... İstikamet Fenerbahçe tam yol ileri

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray saat 20:00’da Kadıköy’de karşı karşıya geliyor.

FENERBAHÇELİ TARAFTARLAR KADIKÖY'E AKIN EDİYOR

Tüm Türkiye dev derbi için nefesini tutarken iki takımın taraftarları da Kadıköy’e akın etmeye başladı. Avrupa yakasında yaşayan Fenerbahçeli taraftarlar, vapurlarla Kadıköy’e akın etti.

KADIKÖY SOKAKLARI SARI LACİVERT

Tezarühat ve sloganlarla Kadıköy’e akın eden taraftarlar renkli görüntülere sahne oldu. Öte yandan Kadıköy’de toplanan Fenerbahçeli taraftarlar slogan ve tezarühatlar atarak Kadıköy sokaklarını adeta inletti.