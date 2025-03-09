Kadın antrenörü görenler şaşkına döndü! ‘Takımı için öyle bir şey yaptı ki…’

Kadınlar 2. Ligi C Grubu'nda 39 puanla ikinci sırada yer alan Eskişehirspor, Denizli Sultanlar Spor ile Çukurhisar Futbol Sahası'nda oynadığı maçta 2-2 berabere kaldı.

Geçen hafta Konya İdmanyurdu Spor maçında yaşanan olaylar sebebiyle tedbirli olarak Disiplin Kuruluna sevk edilen antrenör Pınar Konca, sahaya giremeyince farklı bir çözüm buldu. Saha kenarındaki takım otobüsünün üzerine çıkan Konca, buradan oyuncularına taktik verdi.

Antrenör Pınar Konca, gazetecilere gerçekleştirdiği açıklamada, geçen hafta oynanan maçta oyuncusuna yapılan bir saldırıya müdahale etmek için rakip takımın yedek kulübesine doğru koştuğunu ve bu nedenle kırmızı kart gördüğünü hatırlattı.

"SAHAYI DAHA GENİŞ BİR AÇIYLA GÖRMEK İÇİN OTOBÜSÜN ÜZERİNE ÇIKTIM"

Cezası nedeniyle yedek kulübesinde yer alamadığı için otobüsün üzerine çıkma fikrinin aniden aklına geldiğini söyleyen Konca, "Tribün sahaya biraz uzaktı. Otobüsün olduğu yerden ise daha yakındı. Sahayı daha geniş bir açıyla görmek için otobüsün üzerine çıktım." dedi.

Konca, takım olarak grupta 2. sırada olduklarını ve play-off'u garantilediklerini de sözlerine ekledi.