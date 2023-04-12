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Kadın bakkalı bıçakladı 

Üsküdar’da bakkal sahibi, bıçaklı bir kadının saldırısına uğradı. Henüz sebebi bilinmeyen olayda karnından yaralanan bakkal sahibi hastaneye kaldırılırken saldırgan olay yerinden kaçtı. 

Haber Giriş: 12 Nisan 2023 Çarşamba - 17:33
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Kadın bakkalı bıçakladı 

Kadın bakkalı bıçakladı 
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İHA'nın haberine göre, olay, saat 13.00 sıralarında Üsküdar Validei Atik Mahallesi Çinili Mescit Sokak üzerinde bulunan bakkalda meydana geldi. 

İddiaya göre, elinde bıçak ile sokağa gelen kadın önce bakkal sahibi ile tartıştı. Çıkan tartışmanın ardından dükkana zarar veren saldırgan kadın iş yeri sahibini karnından bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı bakkal sahibi ambulansla hastaneye kaldırıldı. 

Öte yandan saldırgan kadının akrabaları olay yerine gelerek taşkınlık çıkardı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

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