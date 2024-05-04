Erdoğan’ın poz verdiği hat levhanın sırrı

Kaynak: AA
Erdoğan’ın poz verdiği hat levhanın sırrı
Erdoğan’a Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Kapasite Geliştirme ve Eğitim Çalıştayı’nda sülüs hat levha hediye edildi. Levhada Arap harfleriyle ‘One Minute’ yazıyor.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saray’da bulunan sergi salonunda Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Kapasite Geliştirme ve Eğitim Çalıştayı katılımcılarını kabul etti.

“TÜRKİYE’Yİ DÜŞMANLAŞTIRARAK BİR YERE VARAMAZSINIZ”

Müslüman'ı, Hristiyan'ı, Musevi'si ve diğer topluluklarıyla bölgedeki halkların güvenliğine en büyük zararı saldırgan ve şımarık tutumuyla mevcut İsrail yönetiminin verdiğine işaret eden Erdoğan, "Tüm bu gerçeklere rağmen halen bizi ve ülkemizi hedef alanlara şunu tekrar hatırlatmakta fayda görüyorum. Türkiye'yi düşmanlaştırarak, hiçbir yere varamazsınız. Ne yaparsanız yapın antisemitik lekesi bize yapışmaz. İslam düşmanlığına, yabancı karşıtlığına ve kültürel ırkçılığın her çeşidine nasıl karşıysak antisemitizmi de aynı şekilde reddediyoruz” ifadelerini kullandı.

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“TÜRK DİASPORASI 25 YAŞINDA 2 MİLYON GENÇ NÜFUSU VAR”

Türk diasporasının iş hayatından eğitime, akademiden sivil topluma, siyasetten sanata farklı alanlarda elde ettiği başarılarla gurur duyduklarını vurgulayan Erdoğan, “Yurt dışındaki insanlarımızın kimliklerini koruyarak sağlıklı entegrasyonunu hedefleyen tüm çabaları destekledik, destekliyoruz. Türk diasporası 25 yaşın altında 2 milyonluk genç nüfusa sahip. Hatta kimi ülkelerde beşinci kuşak evlatlarımızı görmeye başladık. Her yeni nesille birlikte maalesef Anavatan ile olan bağ da zayıflamaktadır. Türkçe okuma, anlama ve konuşma konusunda gençlerimiz giderek daha fazla zorluk çekiyor. Dil ve kültür unutulunca da asimilasyon kaçınılmaz hale geliyor. Asimilasyona karşı en büyük silahımız, çocuklarımıza ana dillerini, kültürlerini ve medeniyet değerlerini öğretmektir” dedi.

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“ONE MİNUTE” HAT LEVHALI MESAJ

Program sonrası Erdoğan’a sülüs hat levha hediye edildi. Levhada Arap harfleriyle ‘One Minute’ yazıyor. Erdoğan’ın ‘One Minute’ yazılı hat levhayla verdiği poz, İsrail’e yönelik bir mesaj olarak yorumlandı.

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