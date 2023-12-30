Kadın başbakan ‘Yılın Erkeği’ ödülüne layık görüldü. Nedeni ise çok daha ilginç

Kaynak: Haber Merkezi
Kadın başbakan ‘Yılın Erkeği’ ödülüne layık görüldü. Nedeni ise çok daha ilginç
İtalya'nın aşırı sağcı kadın Başbakanı Meloni'ye bir gazeteden "Yılın Erkeği" ödülü geldi. İlginç ödül tartışmalar yarattı.

İtalya'nın ilk kadın Başbakanı olma unvanını taşıyan Giorgia Meloni, aşırı sağ ideoloji taraftarı Libero Quotidiano gazetesi tarafından "Yılın Erkeği" seçilerek ödüle layık görüldü.

Libero Quotidiano gazetesi Meloni'yi "Yılın Erkeği" seçtiğini böyle duyurdu:

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KİMİSİ CİNSİYETÇİ BULDU KİMİSİ SAVAŞÇI KADIN DEDİ

Söz konusu gazete, Meloni'ye verilen bu unvana ilişkin, "Savaş zamanlarında savaşmasını bilen birini seçtik" açıklamasını yaptı. Gazetenin başyazısında ise 46 yaşındaki İtalyan Başbakan'ın "cinsiyetler savaşını kazandığı ve cam tavanı yok ettiği" ifadesi dikkat çekti.

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Bu başyazının Meloni'nin eski halkla ilişkilerden sorumlu müdürünce yazılması göze çarpan bir detay oldu.

Birçok muhalif gazetenin bu hakaretini topa tuttu. Fazla sayıda kadın siyasetçi, savaşçı kişiliği için Meloni'nin "Yılın Erkeği" seçilmesinin erkeklerin daha güçlü olduğu algısından dolayı olduğunu ifade etti.

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“BU BİR BOYUN EĞMEDİR”

Merkez solda konumlanan Demokrat Parti üyesi milletvekili Elly Schlein, "Bugün sağcı bir gazete bize siyaset ve iktidarın erkekler için olduğunu açıkladı. Bence bu bir boyun eğme" diye konuştu. Yeşiller ve Sol İttifakı'nın milletvekili Elisabetta Piccolotti de bu görüşün "erkeklerin üstün olduğu" fikrinin yansıması olduğunun altını çizdi.

Aşırı sağcı İtalya'nın Kardeşleri Partisi lideri Meloni, geçen sene ekim ayında yapılan seçimleri kazanarak iktidara gelmişti.

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